ABD Bahreyn'e F-16 Satıyor

ABD hükümeti, Bahreyn'e, 19 adet F-16 satışı, F-16 modernizasyonu, deniz devriye botları ve Tow füzelerini içeren 4 milyar dolarlık anlaşma yapılacağını duyurdu.

ABD Bahreyn'e F-16 Satıyor

ABD hükümeti, Bahreyn'e, 19 adet F-16 satışı, F-16 modernizasyonu, deniz devriye botları ve Tow füzelerini içeren 4 milyar dolarlık anlaşma yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com