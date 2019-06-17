ABD Bahreyn'deki Filistin konferansına İsrail'i davet etmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Filistin ekonomisini canlandırmak amacıyla gelecek hafta Bahreyn'de düzenlenecek konferansın siyasetle ilişkilendirilmemesi için İsrail'i davet etmeyeceği açıklandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Manama'daki konferansa Filistinli iş dünyası temsilcilerinin katılmasının beklendiğini bildirdi. Filistin yönetimi ise Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Başkanı Donal Trump'ın damadı Jared Kushner'in liderlik ettiği Orta Doğu barış planını boykot etmek için konferansa katılmayacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle