ABD, Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "terör" listesine aldı
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ABD, Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "terör" listesine aldı

15.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:32
ABD, Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de faaliyet gösteren İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "Küresel Terör Örgütü" listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'de faaliyet gösteren İran destekli Saraya Muhtar örgütünü "Küresel Terör Örgütü" listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili açıklamasında, grubun, "ABD dış politikasına ve ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden terör faaliyetlerinde bulunma riskin" nedeniyle terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.

Pompeo, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saraya Muhtar, İran Devrim Muhafızlarından mali ve lojistik destek alan Bahreyn merkezli İran destekli bir terör örgütüdür. Saraya Muhtar'ın kendi açıkladığı amacı, İran'ın Bahreyn'e daha büyük bir etki yapmasına yol açma niyeti ile Bahreyn hükümetini devirmektir. Grup, ABD'nin Bahreyn'deki vatandaşlarına saldırı planlamış ve Bahreynli yetkililerin öldürülmesi için para ödülü koymuştu."

Şii grubun kaynaklarının, ABD'nin hedefinde olacağını vurgulayan Pompeo, grupla ilişkili kişilerin ABD'de veya ABD vatandaşlarının uhdesinde bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu ve ABD'lilerin bu grupla iltisaklı kişilerle ilişki kurmalarının yasaklandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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