ABD, bağışçı ülkelere Yemen için daha fazla yardım yapmaları çağrısında bulundu

ABD, Yemen'de insani krizin derinleştiğine dikkati çekerek, bağışçı ülkelere daha fazla yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley'in Yemen'i ziyaretlerinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price, açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada, Yemen'de siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle halkın çektiği acı ve zorluklara değinildi.

Uluslararası toplumun Yemen'de ekonomik istikrarı ve insani yardım çabalarını desteklemeye devam etmesinin önemine işaret edilen açıklamada, bağış yapan ülkelere bu yönde daha fazla adım atmaları çağrısında bulunuldu.

Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'in ülkeye ziyareti sırasında Hadramevt, Şebve ve Mehra vilayetlerindeki yerel yetkililerle görüştüğü belirtilen açıklamada, söz konusu yetkililerle temel ihtiyaçların iyileştirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.