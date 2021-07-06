ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden SİHA açıklaması

ABD Bağdat Büyükelçiliği binası üzerinde uçan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşürülmesi ile ilgili yapılan açıklamada "Çalışanlarımızı korumak için gereken bütün tedbirleri alacağız" denildi.