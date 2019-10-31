Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladıABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.

31.10.2019 09:35
Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.

Operasyona katılan helikopterlerdeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, ABD askerlerinin DEAŞ liderinin bulunduğu binaya nasıl yaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

VİDEO: Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et