Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladıABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.
Operasyona katılan helikopterlerdeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, ABD askerlerinin DEAŞ liderinin bulunduğu binaya nasıl yaklaştığı görülüyor.
VİDEO: Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı