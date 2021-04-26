ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi

ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 1 milyar 651 milyon dolar değerinde MQ-9B insansız hava araçları, ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 1 milyar 651 milyon dolar değerinde MQ-9B insansız hava araçları, ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya tahmini maliyeti 1,651 milyar dolar olan MQ-9B uzaktan pilotajlı hava araçları ile ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesine yer verildi.

Satışla ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketine 12 MQ-9B insansız hava aracı, 15 çok spektralı hedefleme sistemi, 16 SAR radarı, 15 iletişim istihbarat sistemi, 36 dahili GPS sistemi ile birçok ek ekipmanın dahil olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece satışın ABD yönetimi açısından mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda, ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Dolar/TL 8,37 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,37 seviyelerinden işlem görüyor
Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:35:16. #1.15#

title