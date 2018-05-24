ABD -Avrupa Ticari Gerginliği Otomotiv Sektörüne de Sıçradı

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) ihraç ettiği demir, çelik, alüminyum ve otomotiv ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamasına Washington'dan bir misilleme gelmesi bekleniyor.

Author: euronews-tr

Tags: ABD Vergiler Posted: 24 mei 2018