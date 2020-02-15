ABD, Avrupa'dan ithal ettiği Airbus uçakları için gümrük tarifesini artırıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nden ithal ettiği Airbus uçaklarındaki gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkartacak. ABD’nin bu yeni uygulaması, 18 Mart tarihinde başlayacak.
15.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:02
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği'nden (AB) ithal ettiği Airbus uçaklarındaki gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartacak. ABD'nin bu yeni uygulaması, 18 Mart tarihinde başlayacak.
ABD, ekim ayında Avrupalı ürünlere uyguladığı tarifeyle Airbus için gümrük vergisini yüzde 10'a çıkartmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com