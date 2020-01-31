ABD Avrupa Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harrigian'dan İncirlik'e ziyaret

31.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:20

ABD Avrupa Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jeffrey L. Harrigian, İncirlik Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığını ziyaret etti.

Üssün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Harrigian, ziyarette ABD'li askerlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Harrigian, önemli bir görev üstlenen ABD'li askerlere teşekkür etti.

Harrigian, önceliklerinin insanla başladığını belirterek, üssün görev yaptığı bölgenin birbirini kollama ve bu misyonu birlikte yürütecek güçlü ekipler oluşturma fırsatı verdiğini bildirdi.

ABD'li askerlere birbirlerine destek olmaları tavsiyesinde bulunan Harrigian, "Havacılar burada önemli bir görev yürütüyor. Burası çok dinamik bir ortam, her gün bir şeyler değişiyor. Buradaki arkadaşlar çok dikkatli olduğu için onlara minnettarım. Görevlerini yerine getireceklerinden şüphem yok." ifadesini kullandı.

Askeri personel arasındaki diyaloğun öneminden bahseden Harrigian, iletişimin havacıların kişisel gelişimlerinin sürmesine imkan tanıdığını belirtti.

Kaynak: AA