ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.
19.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:02
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.
Kaim Askeri Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde, Irak tarafından 32.Tugay Komutanı Ahmet Kazım hazır bulundu.
El-Kaim Üssü'nde bulunan yabancı güçlerin de Suriye'ye çekildiği iddia edildi.
Irak'taki koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Musul'daki Kayyara Üssü ile Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA