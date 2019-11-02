ABD askerleri Suriye'de çekildikleri üslere dönüyor

ABD askerleri Suriye'de çekildikleri üslere dönüyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

02.11.2019 16:53
ABD askerleri Suriye'de çekildikleri üslere dönüyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.


Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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