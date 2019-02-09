ABD Askerleri Irak'ın Anbar İlinde Göründü

Irak'taki varlıkları tartışmaya yol açan ABD askerleri ülkenin Anbar kentinde görünürken, Irak Meclisinin ABD askerlerinin varlığı ile ilgili oturum yapması bekleniyor.

Irak'taki varlıkları tartışmalara yol açan ABD askerleri ülkenin batısındaki Anbar kentinde görüldü. Anbar kenti polis kaynakları ve görgü tanıkları, ABD askerlerinin kentin güneybatısında yer alan ve Ürdün sınırlarında bulunan Rutba ilçesine doğru taşındığını belirtti. İlçeyi kente bağlayan anayol üzerinde görülen ABD askeri konvoyu, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından çekildi. Öte yandan Anbar iline bağlı Felluce kentinde de ABD askerlerinin Irak askerleriyle birlikte kent içerisinde keşif yaptığı görüldü.

Trump'ın açıklaması Irak gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Askerler İran'ı izleyecek" açıklamasından sonra ABD askerlerinin ülkedeki varlığının Irak Meclisinin gündeminde yer alacağı kaydedildi. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, ABD askerlerinin görevlerini ve kalma sürecini belirlemek için bazı milletvekillerinde teklif aldığını bildirdi.

ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için herhangi bir öneri almadığını belirten Halbusi, bazı milletvekillerinin ABD askerlerinin görev süresi ve görev amacının belirlemek için teklif aldığını ifade etti.

2011 yılında Irak'tan çekilen ABD askerleri 2014'te DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından eğitmen ve danışman olarak Irak'a geldi. Sayıları 5 bin ile 6 bin arası olarak tahmin edilen ABD askerlerinin çıkarılmasını İran'a yakınlığıyla bilinen Şii taraflar istiyor.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim ise, ABD askerlerinin Irak hükümetinin isteği üzerine ülkede bulunduklarını söylemişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA