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ABD Askerleri Almanya Yolunda

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı NATO birliklerinin hazırlıkları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı NATO birliklerinin hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 3.800 ABD askeri daha Avrupa'da konuşlandırılacak. ABD 3. Piyade Tümeni birlikleri Georgia eyaletinden Almanya'ya doğru yola çıkmaya başladı. Rusya ise geçen hafta Ukrayna'yı işgalinden bu yana yaklaşık 500 askerinin öldüğünü, 1.600 askerinin de yaralandığını açıkladı

DailyMotion.com - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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