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ABD askerleri Almanya'da

AA - Güncel
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Askerlerin uçaktan inişi ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek ABD askeri Almanya'ya geldi.

Askerlerin uçaktan inişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek ABD askeri Almanya'ya geldi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ABD askerleri Almanya'da

ABD askerleri Almanya'da

ABD askerleri Almanya'da

AA - Güncel

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