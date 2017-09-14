ABD Askeri Üssünde Patlama

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fort Bragg askeri üssünde meydana gelen patlamada 15 askerin yaralandığını açıklandı. Kaliforniya'da bulunan Fort Bragg'daki bir askeri eğitim alanında meydana gelen patlamada en az 15 askerin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerlerin helikopterlerle Womack Army Medical Merkezine götürüldükleri duyuruldu. Yetkililer, patlamanın nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadılar. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



(Hasan Çelik / İHA)