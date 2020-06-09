ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı
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ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir nakliye uçağının, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne iniş yaparken pistten çıkması sonucu 4 askerin yaralandığı açıklandı.

ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı
09.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:45

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir nakliye uçağının, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne iniş yaparken pistten çıkması sonucu 4 askerin yaralandığı açıklandı.

DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins yaptığı açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Bağdat'taki Taci Hava Üssü'ne iniş yaparken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Caggins, yaralıların tedavi altına alındığını aktardı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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