"ABD askeri heyeti Türkiye'ye geliyor"

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz. Tutumumuz açık, müttefiklerimizin teröristlerle iş birliği yapmasını istemiyoruz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. 3 Ağustos'ta ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA