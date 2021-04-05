ABD askeri heyeti Özbekistan'da
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ABD askeri heyeti Özbekistan'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD askeri heyeti Özbekistan'da

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Strateji, Politika ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak başkanlığındaki askeri heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Strateji, Politika ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak başkanlığındaki askeri heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Strateji, Politika ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak başkanlığındaki askeri heyet, resmi ziyaret için Özbekistan'a geldi. ABD heyeti, ziyaret kapsamında Özbekistan Savunma Bakanının Birinci Yardımcısı Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Holmuhammedov ile görüştü. Görüşmede iki devlet arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanındaki ilişkilerin durumu değerlendirildi ve geliştirme imkanları ele alındı.

ABD Merkez Kuvvetler heyeti, Semerkant'ta bulunan alt kademe askeri uzmanlar hazırlama merkezi faaliyetini de inceleyecek. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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