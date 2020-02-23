ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE
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ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE

ABD Donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

23.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:20
ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE

ABD Donanmasına ait gemi, 'ndan geçti.

Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren 71 borda numaralı "USS Ross" adlı muhrip, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE
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