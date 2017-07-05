ABD Askeri Afganistan'da Öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğünü iki askerin de yaralandığını bildirdi.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis öldürülen askerin kimliğini Alaska doğumlu 19 yaşındaki Hansen B. Kirkpatrick olarak açıklarken askerin "dolaylı bir ateş" sırasında aldığı yara sonucu öldüğünü söyledi.



Olayın Afganistan'ın Helmand ilinde meydana geldiğini ifade eden Davis söz konusu saldırının hangi grup tarafından yapıldığına ilişkin soruya, "Taliban olmadığını söylemek için bir sebep yok." şeklinde cevap verdi.



Konun soruşturulduğunu ifade eden Davis olayda iki askerin de hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.



Davis, saldırının Amerikan ve Afganistan askerlerinin ortak devriye operasyonunda meydana geldiğini kaydetti.