ABD araştırdı, Delice tuzunda mikroplastiğe rastlamadı

08.09.2019 11:52

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dağların eteklerinden akan doğal kaynak suyundan elde edilen tuzda ABD'de bir üniversite yapılan analizlere göre mikroplastiğe rastlanmadı. Akdeniz ile Osmangazi Üniversitelerinde devam eden araştırmada da Delice tuzunun 'kanser' tedavisinde kullanılabileceği yönünde olumlu sonuçlar alındığının müjdesini veren tuz üretim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, "Şuan 6 aydır Akdeniz Üniversitesinde bir çalışmamız var. Görüşmelerimize göre bu Eylül sonunda bu raporu verecekler. Başarılı gittiklerini söylediler. İnşallah Türk halkımıza da bu müjdeli haberi veririz" dedi.



Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 10 milyon liralık yatırımla kurulan ve günlük olarak 10 ton üretimi yapılan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuzun başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere İngiltere, Rusya, Avustralya gibi dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılıyor. Uzun zamandır Türkiye'den tuz alan ABD, tuz üzerinde özel bir üniversitede yaptırılan araştırmada mikroplastiğe rastlanmadığını raporlarla kanıtladı. Ayrıca Türkiye'de de devam eden araştırmalarda tuzun 'kanser' tedavisinde kullanılabileceği yönünde olumlu sonuçlar alan Akdeniz ile Osmangazi Üniversitelerindeki profesörlerin Eylül ayı sonunda açıklama yapacağı bildirildi.



Delice ilçesinde kurulan tesiste dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, sera tipi havuzlarda suyun güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu ele ediliyor. Hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilen tuzun dünya ülkelerine ihracatı yapılıyor. Özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle spor camiasının da dikkatini çeken Delice tuzu en çok maratoncular tarafından kullanılıyor. İçeriğinde magnezyum, kalsiyum ve vanadyum bulunan tuz, ciddi kramp, eklem gibi ağrıları da yok ediyor.



Delice tuzunun dünyanın en kaliteli tuzu olduğunu ifade eden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, "Delice ilçemize güzel bir yatırım yaptık. Türkiye'de, hatta dünyada en kaliteli tuzu kazandırdık. Dağdan doğal olarak kaynayan tuzlu suyu buradaki havuzlara alıyoruz. Hiçbir mineral kaybettirmeden, hiçbir rafine işlemine gerek kalmadan doğal olarak günlük yaklaşık 10 ton tuz üretiyoruz" dedi.



ABD'nin Delice tuzunu incelemeye aldığını ifade eden Gözüyukarı, "Şimdi biz Amerika'ya yaklaşık 4 aydır tuz gönderiyoruz. 4 aydır Amerika'da bu tuzu incelemeye aldı. Hatta bize mail ortamında raporu attılar. Amerika'daki



bir üniversitede tuzun analizi yapıldı. Biliyorsunuz ki Türkiye çalkalanmıştı bütün tuzlarda mikroplastik bulunmuştu. Amerika biz bir mikroplastik çalışması yapmak istiyoruz dediler. Bu sabah bize mail olarak sonucu geldi, bizim tuzumuzda mikroplastiğe rastlanmadı. Bunu da halkımıza müjde olarak verebilirim" diye konuştu.



"Kemik yapısını güçlendiriyor, şeker hastalığının önüne geçiyor"



"Şimdi bu tuzun özelliği dağların eteğinde doğal bir şekilde kaynıyor. Bildiğiniz tuzlu su çözertisine kaya tuzlarını eriterek tuzlu su çözertisi haline geliyor. Dağın ve toprağın içerisindeki mineralleri bünyesine toplayarak geliyor" diyen Gözüyukarı, "Mesela magnezyum bakımından zengin, diğer tuzlarda hiç olmayan gümüş-altın mineralleri var. Yine dünyada hiçbir tuzda olmayan stronsiyum minerali var. Stronsiyum nedir? Yediğiniz yoğurttaki kalsiyumun kemiklere işlemesini sağlıyor. Tuzun içerisindeki kalsiyumun vücuda enjektesini sağlıyor. Yine dünyada hiçbir tuzda olmayan vanadyum var. Kemik yapısını güçlendiriyor, şeker hastalığının önüne geçiyor. Bir tek bu Delice tuzumuzda 1.45 miligram doğal iyot mevcut. O yüzden de tiroit hastaları iyileşiyor" ifadelerini kullandı.



"Tuzumuzu en çok maratoncular tercih ediyor"



Delice tuzunu özellikle spor camiasının çok tercih ettiğini kaydeden Gözüyukarı, "İngiltere olsun, Avustralya olsun, Türkiye'deki maratoncularımız olsun en büyük sebebi de içindeki magnezyum ve kalsiyumun yüksek oranda olması, vanadyum olması, ciddi kramp, eklem ağrılarını yok etmektedir" şeklinde konuştu.



"Tuzumuz kanser tedavisinde kullanılacak"



Akdeniz ve Osmangazi Üniversitelerinde devam eden araştırmada Delice tuzunun kanser tedavisinde kullanılabileceği yönünde olumlu sonuçlar alındığı müjdesini de veren Gözüyukarı, "Şu an 6 aydır Akdeniz Üniversitesinde bir çalışmamız var. Görüşmelerimize göre bu Eylül sonunda bu raporu verecekler. Başarılı gittiklerini söylediler. İnşallah Türk halkımıza da müjdeli haberi veririz. Şuan kanserde iyileşmeler mevcut. Profesör arkadaşlarımız Eylül ayı sonunda açıklayacaklar. Osmangazi Üniversitesinde de bir çalışma yapıldı ve olumlu sonuçlar alındı. Şu an Akdeniz Üniversitesinde birkaç hastanın iyiye gitmesi sonucu üniversitede çalışmalar başladı. Deneyler sonuçların iyi gittiğini bize aktardılar" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA