ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

ABD'nin, 2023'te yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (APEC) ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, 2023 APEC Zirvesinin ev sahipliğini gerçekleştirecek.

Zirvenin Hint-Pasifik bölgesinin bağımsız ve serbest ekonomi rejiminin sürdürülebilmesi konusunda ABD ve bölgedeki müttefikler için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yıl kasımda Tayland'ın ev sahipliğini yapacağı APEC Zirvesi, özellikle küresel ekonomik rekabet ve Hint-Pasifik bölgesindeki sorunlar nedeniyle ABD ile Çin arasındaki yarışın uluslararası arenaya yansıdığı bir buluşma olarak görülüyor.

APEC üyeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'ına, dünya GSYMH'sinin yüzde 56'sına ve dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 48'ine sahip.