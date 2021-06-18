ABD, antiviral ilaç programına 3 milyar dolar harcayacak
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ABD, antiviral ilaç programına 3 milyar dolar harcayacak

ABD, antiviral ilaç programına 3 milyar dolar harcayacak
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve gelecekteki virüs kaynaklı diğer salgın hastalıklarla mücadelede antiviral ilaçlar üretilmesi için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve gelecekteki virüs kaynaklı diğer salgın hastalıklarla mücadelede antiviral ilaçlar üretilmesi için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

ABD Ulusal Alerji Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Amerika Kurtarma Planı" olarak adlandırılan Kovid-19 Teşvik Paketi kapsamında antiviral tedavilerin geliştirilmesi için ödenek ayrılacağını duyurdu.

Fauci, 3 milyar dolarlık yatırımın hem Kovid-19'a hem de diğer virüs kaynaklı hastalıklara karşı ilaç üretilmesini hedeflediğini belirtti.

Programın Kovid-19'a karşı halihazırda umut veren bazı ilaçların klinik denemelerinin yürütülmesini hızlandıracağını vurgulayan Fauci, Kovid-19 dışında gelecekte salgına dönüşme potansiyeli taşıyan virüsler için de geliştirilecek ilaçlar için ödenek sağlanacağını ifade etti.

Influenza, Hepatit C ve HIV gibi virüslerin yol açtığı hastalıklar çoğu zaman ilaç yardımıyla tedavi edilebiliyor. Ancak Kovid-19 için bir yıldan fazla süredir yürütülen çalışmalara rağmen hastalığı sağaltabilen bir ilaç bulunamadı.

Öte yandan, Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlayacak aşı geliştirme çabalarında bir yıldan kısa sürede sonuç alındı. Klinik denemelerde başarı gösteren 8 aşı, acil kullanım onaylarıyla insanlar üzerinde uygulanmaya başlandı. Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı.

ABD hükümeti, aşı geliştirme çalışmalarına 18 milyar dolar yatırım yapmıştı. Ön satın alma anlaşmalarıyla desteklenen 5 aşı çalışmasından sonuç alınmıştı. Kamu desteğinin ilaç çalışmalarına da olumlu etki yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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