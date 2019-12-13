ABD, anlaşmanın bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı

13.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:55

ABD, INF kapsamında yasaklı olan balistik füze anlaşmasının bozulmasının ardından balistik füze denemesi yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) karşılıklı olarak çekilmesiyle birlikte balistik füze denemesi gerçekleştirdi. INF kapsamında test edilmesi ve fırlatılması yasak olan balistik füzenin anlaşmanın sonlanmasıyla fırlatıldığı açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan ve görüntüleri yayınlanan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler Dairesi ile 12 Aralık yerel saatle 08.30'da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Üssü'nde denedi. Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü" ifadeleri yer aldı.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında imzalanan anlaşmadan bu yaz Rusya ve ABD karşılıklı olarak çekilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA