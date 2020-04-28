ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum
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ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum
28.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:14

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi. 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesine gerçekleştirdiği sağlık malzemesi yardımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Satterfield, açıklamasında, koronavirüs ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi, kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliği, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmenin kilit önemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum. Bu bağışın, Türk A-400M askeri uçağıyla Washington, D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne bugün ulaştırılması planlanmaktadır. İçindeki N95 maskeler, tulumlar ve yüz koruyucu malzeme, Covid-19'un, ağır darbe vurduğu yerlerde yayılmasını yavaşlatmamızda bize yardımcı olacaktır. Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD'de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Büyükelçi Satterfield, Amerikan halkına yönelik destek ve dostluk için Türk hükümetine ve milletine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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