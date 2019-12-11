ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfiald, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

11.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:20
ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi David M. Satterfiald, CHP Genel Başkanı 'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan Ankara'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi'ye, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı inancını dile getirmiş ve başarılar dilemiştir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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