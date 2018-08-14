ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Hovenier'den 'Papaz Brunson' Açıklaması

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Hovenier'den 'Papaz Brunson' Açıklaması

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Hovenier'den 'Papaz Brunson' açıklaması: "Türk yetkililere çağrımız devam edecek" Mahalleli balkonlarına Türk bayrakları astıİZMİR - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, ABD'li Papaz Andrew Brunson'u evinde...

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Hovenier'den 'Papaz Brunson' açıklaması:
"Türk yetkililere çağrımız devam edecek"
Mahalleli balkonlarına Türk bayrakları astı

İZMİR - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, ABD'li Papaz Andrew Brunson'u evinde ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Hovenier: "Rahip Brunson ve Norian Brunson ile şimdi görüştük. Brunson ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

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