ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Hovenier'den 'Papaz Brunson' açıklaması:

"Türk yetkililere çağrımız devam edecek"

Mahalleli balkonlarına Türk bayrakları astı

İZMİR - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, ABD'li Papaz Andrew Brunson'u evinde ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Hovenier: "Rahip Brunson ve Norian Brunson ile şimdi görüştük. Brunson ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.