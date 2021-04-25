ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
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ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılar açıklamada, "Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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