ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

30.10.2019 10:10

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınan karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA