ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye
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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan 33 asker için Türk halkına taziyede bulundu.

28.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:52
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye

ABD'nin Büyükelçiliği, Suriye'nin kentindeki saldırıda şehit olan 33 asker için Türk halkına taziyede bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

ANKARA,  


Kaynak: DHA

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