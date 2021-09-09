ABD, Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerini taşıyan uçağın Kabil'den Katar'a gittiğini teyit etti
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ABD, Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerini taşıyan uçağın Kabil'den Katar'a gittiğini teyit etti

ABD, Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerini taşıyan uçağın Kabil'den Katar'a gittiğini teyit etti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşları ve yeşil kartı (green card) olan oturum sahiplerini taşıyan Katar Havayolları charter uçağının Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını ve Katar'a güvenli şekilde iniş yaptığını doğruladı.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşları ve yeşil kartı (green card) olan oturum sahiplerini taşıyan Katar Havayolları charter uçağının Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını ve Katar'a güvenli şekilde iniş yaptığını doğruladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD hükümeti Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Havayollarının charter uçuşu aracılığıyla ABD vatandaşları ve oturum sahiplerinin Afganistan'dan ayrılmasını sağlamıştır. Uçağın Katar'a güvenli şekilde indiğini teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Kabil'deki havalimanından tahliyeler konusunda gösterdiği çabaya müteşekkir olduklarını bildiren Horne, havalimanından güvenli ayrılışlar için dikkatli ve yoğun diplomasi ve temas yürüttüklerini kaydetti.

Horne, söz konusu uçuşta Taliban'ın rolüne de değinerek, "Taliban, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarla Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerinin ayrılmasının sağlanmasında bizimle iş birliği yapmıştır. Taliban, esneklik göstermiş, bu çabalarımızda ciddi ve profesyonel davranmıştır. Bu, olumlu bir ilk adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'dan tahliyeler konusunda çalışmalarını sürdüreceklerine değinen Horne, devam eden terör tehditlerinin tahliye operasyonlarını zorlaştırdığını belirtti.

Söz konusu uçuş, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın ABD'nin 30 Ağustos'ta ayrılmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçmesinden sonra gerçekleşen ilk sivil uçuş oldu.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçaktakilerin kaçının Amerikan vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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