ABD, Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmeyi planlıyor
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ABD, Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmeyi planlıyor

ABD, Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmeyi planlıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmek için "hızla" planlar yapıldığını bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmek için "hızla" planlar yapıldığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Orgeneral Milley, ABD'ye destek veren "önemli" sayıda Afgan tercüman ve çalışanın, Taliban militanlarınca hedef alınabileceğini ifade etti.

ABD ve koalisyonu destekleyen çok sayıda Afgan'ın risk altında olabileceğini bildiklerini belirten Milley, ABD'nin askeri varlığının eylül ayına kadar Afganistan'dan çekilmesi öncesinde tercümanlar dahil Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmek için "hızla" planlar yapıldığını açıkladı.

Milley, Afgan tercümanların ve çalışanların korunmalarını sağlamak için gerekenin yapılmasının ve ülke dışına çıkmak istemeleri halinde bunu sağlamanın çok önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Sadece tercümanlar için değil, ABD ile çalışan pek çok kişiyle ilgili geliştirilmekte olan planlar olduğunu ifade eden Milley, Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Özel bir program kapsamında ABD'ye göç etmek için vize başvurusu yapan 18 bin kadar Afgan vatandaşı, başvuruları için yıllardır yanıt bekliyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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