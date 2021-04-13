ABD, Almanya'ya 500 asker daha gönderecek
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ABD, Almanya'ya 500 asker daha gönderecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD, Almanya'ya 500 asker daha gönderecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Almanya'ya 500 asker daha göndereceğini duyurdu.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Almanya'ya 500 asker daha göndereceğini duyurdu.

Almanya'ya ilk resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Austin toplantıda, ülkesinin Almanya ve NATO ile güvenlik iş birliğini daha güçlü bir zemine oturtmak istediğini belirtti. Austin bu amaçla Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e, Washington'un Rusya ile Almanya arasındaki tartışmalı Kuzey Akım doğalgaz boru hattı projesinin ilişkilere zarar vermesine izin vermeyeceğini ifade ederek, "Bugün Almanya'daki ABD askeri varlığını arttıracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa turunda NATO Karargahını da ziyaret etmeyi planlayan ABD'li Bakan Austin, "Wiesbaden bölgesine yaklaşık 500 ilave ABD personelini önümüzdeki sonbaharda kalıcı olarak yerleştireceğiz" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer de ABD'nin Almanya'daki askeri personel sayısını arttırma kararını "çok güçlü bir dayanışma sinyali" olarak nitelendirdi. Austin, Almanya'nın önümüzdeki yıllarda da ABD için önemli bir güvenlik ve ekonomik ortak olmaya devam edeceğini dile getirdi.

ABD, 2 .Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da askeri birlikler bulunduruyordu, ancak Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana 1990'da yaklaşık 200 bin olan asker sayısı bugün 34 bin 500'e düştü.

ABD Başkanı Joe Biden hükümeti Şubat ayında, önceki Başkan Donald Trump'ın yaptığı "Almanya'dan geri çekilme planının" askıya alınacağını açıklamıştı. - BERLİN

ABD, Almanya'ya 500 asker daha gönderecek
ABD, Almanya'ya 500 asker daha gönderecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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