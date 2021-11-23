ABD, Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.

CDC açıklamasında, "Bu yerlere seyahat etmekten kaçının. Bu ülkelere seyahat etmeniz gerekiyorsa, seyahatten önce aşılarınızın tam olduğundan emin olun." ifadeleri kullanıldı.

CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.

Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.

CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı...

 Afganistan'da Taliban, kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirdi

Afganistan'da Taliban, kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirdi

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title