Abd, Almanya ve Büyük Britanya Askerleri Gürcistan'a Geldi

Gürcistan'da 1-15 Ağustos'ta 4'üncüsü yapılacak olan "Noble Partner 2018" çok uluslu askeri tatbikat için ABD ve Almanya askeri teçhizatlarının getirildiği bildirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD, Almanya ve Büyük Britanya askerlerinin ve tatbikatta kullanacakları teçhizatların, "Noble Partner 2018" çok uluslu askeri tatbikatına katılmak üzere, Gürcistan'a getirildiği aktarıldı. Ülkede bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan çok uluslu tatbikat için ABD ordusuna ait 'Stryker ve Bradley' zırhlı araçları ile 'M1A2 model Abrams' tanklarının Poti Limanı'na getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada teçhizatların tatbikatın yapılacağı yer olan Vaziani askeri üssüne sevk edileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bir grup ABD askerinin geldiği belirtilerek, geri kalan askeri grubun ise 31 Temmuz'da geleceği aktarıldı.

Öte yandan, tatbikatın katılımcılarından olan Almanya'nın da askeri teçhizatını Gürcistan'a getirildiği bildirilerek, teçhizatların yanı sıra, Alman Silahlı Kuvvetlerinin askerlerinin de Gürcistan'a geldiği belirtildi. ABD ve Almanya askerlerinin gelişinden sonra Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı'ndan da askerlerin geldiği bildirildi. Gürcü Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kadronun kompozisyonu Gürcistan'dadır ve eğitim için hazırlanıyorlar" ifadeleri yer aldı.

Gürcistan'da, 1-15 Ağustos'ta yapılacak olan tatbikatta, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeden 3 bin askerin katılacağı bildirildi. - TİFLİS