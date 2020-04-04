ABD, Almanya'nın parasını ödediği maskelere el koydu
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ABD, Almanya'nın parasını ödediği maskelere el koydu

Korona virüs kriziyle başa çıkmak için Amerikalı bir firmaya parasını ödeyerek 400 bin maske siparişi veren Almanya'nın maskelerine ABD'nin el koyduğu iddia edildi.

04.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:50
ABD, Almanya'nın parasını ödediği maskelere el koydu

Korona virüs kriziyle başa çıkmak için Amerikalı bir firmaya parasını ödeyerek 400 bin maske siparişi veren Almanya'nın maskelerine ABD'nin el koyduğu iddia edildi.

Çin yapımı FFP2 ve FFP3 sınıfı yüz maskeleri, ilk olarak Alman hükümeti tarafından polis teşkilatı için Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında parası peşin ödenerek bir Amerikan firmasından sipariş edildi. 200 bin koruyucu maskenin ise Almanya'ya girmeden ABD'ye yönlendirildiği iddia edildi. Almanya'da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, maskelerin yarısının hedeflerine ulaşmadığını doğrulayarak "Bunu modern bir korsanlık eylemi olarak görüyoruz. Atlantik ötesi ortaklarla böyle başa çıkamayız" diyerek üstü kapalı ABD'yi eleştirdi.

Alman hükümeti toplam 400 bin maske siparişini, Çin'de fabrikası bulunan Amerikalı bir üreticiye vermişti. Teslimatın 200 bin adeti Bangkok Havaalanı'ndan Almanya'ya gönderilecekti. Ancak maskelere ABD'nin el koyduğu belirtildi. Polis şefi Barbara Slowik, ABD hükümetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskenin Almanya'ya gelmediğini açıkladı.

Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı. Daha önce Kanada ve Fransa da, ABD'yi benzer şekilde suçlamıştı.

KANADA'DAN ABD'YE MASKE TEPKİSİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Covid-19 ekipmanlarının ihracatını engellemesinden sonra mal akışını sınırlandırmasını hata olarak değerlendirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısı sırasında, "Sınırımızda tıbbi ürünler de dahil olmak üzere, önemli mal ve hizmetlerin giriş çıkışının engellenmesi ya da miktarının azaltılması büyük hata olur. Amerikan yönetimini şu anda çok açık bir şekilde uyardığımız nokta budur" dedi.

Perşembe günü Trump yönetimi, Savunma Üretim Yasası'nı (DPA) hayata geçirerek N95 maskeleri için Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (FEMA) öncelik sırası talep etti. Bu gelişme üzerine 3M firması tarafından üretilen ve Kanada'ya göndermek için anlaşma yapılan N95 maskelerinin sevkiyatı durduruldu. 3M firması benzer uygulamalar yüzünden ABD'ye karşı misillemelere neden olabileceği yönünde Trump yönetimini uyardı.

Öte yandan Ottawa yönetimi ABD'yle olan sınır kapılarına geçici olarak kapadı. Quebec eyaletinde bulunan Ontario sınırına polis gönderildi. Karantina önlemleri başlattı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

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