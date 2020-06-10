ABD, Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Tu-95MC stratejik füze uçağının Çukçi, Bering ve Ohotsk Denizi'nin uluslararası suları üzerinde devriye yaptığı kaydedildi.

Uçakların Çukotksk Özerk Bölgesi ve Amur Bölgesindeki havaalanlarından kalktıkları kaydedilen açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 uçaklarının Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı ifade edildi.

Devriyenin 11 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm uçuşların uluslararası kurallara uygun şekilde ve başka devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: AA