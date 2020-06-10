ABD, Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD, Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi

ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

ABD, Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi
10.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:56

ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Tu-95MC stratejik füze uçağının Çukçi, Bering ve Ohotsk Denizi'nin uluslararası suları üzerinde devriye yaptığı kaydedildi.

Uçakların Çukotksk Özerk Bölgesi ve Amur Bölgesindeki havaalanlarından kalktıkları kaydedilen açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 uçaklarının Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı ifade edildi.

Devriyenin 11 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm uçuşların uluslararası kurallara uygun şekilde ve başka devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Haber
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Fatma Girik İrem Derici Simge Sağın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Semih Özsoy Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: ABD, Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 14:05:52. #1.15#
title