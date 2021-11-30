ABD Afganistan Özel Temsilcisi Katar'a Gidiyor - Haberler
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ABD Afganistan Özel Temsilcisi Katar'a Gidiyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Amerika'nın Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West önümüzdeki hafta Taleban liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Katar'a gidiyor.

Amerika'nın Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West önümüzdeki hafta Taleban liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Katar'a gidiyor. West, VOA'ye verdiği özel demeçte Amerika'nın Afganistan'daki insani krizden oldukça endişeli olduğunu söyledi

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