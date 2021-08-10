ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'la görüşecek

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da Taliban ile görüşecek.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da Taliban ile görüşecek.

Birliklerini bu ayın sonuna kadar Afganistan'dan çekmeyi planlayan ABD, Taliban'a saldırılarını durdurması için baskı yapmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, bu hafta ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban temsilcileri ile Katar'da bir araya gelecek. Halilzad ve Taliban arasında 3 gün boyunca birkaç tur toplantı yapılması planlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Halilzad, Afganistan'da hızla kötüleşen duruma karşı ortak bir uluslararası girişim oluşturulmasına yardımcı olmak için Doha'da olacak. Planlanan toplantılarda, bölgedeki ve diğer ülkeler ile çok uluslu örgütlerden temsilciler, şiddetin azaltılması, ateşkes yapılması ve zorla dayatılan bir hükümetin tanınmaması için baskı yapacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Halilzad'ın Taliban'a saldırılarını durdurması, Afganistan'da istikrar ve kalkınmanın tek yolu olan siyasi uzlaşmayı müzakere etmesi için baskı yapacağı belirtilen açıklamada, "Taliban'ın askeri eylemlerinin artması, taraflar arasındaki silahlı çatışmalarda yaşanan sivil kayıplar ve insan hakları vahşeti ciddi endişe kaynağıdır. Müzakere edilmiş bir barış, savaşı sona erdirmenin tek yolu. ABD, siyasi bir çözüm üzerinde mutabakat sağlamak için tüm taraflarla ve bölgesel ve uluslararası paydaşlarla çalışmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı