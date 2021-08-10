ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'la görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'la görüşecek

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'la görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da Taliban ile görüşecek.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da Taliban ile görüşecek.

Birliklerini bu ayın sonuna kadar Afganistan'dan çekmeyi planlayan ABD, Taliban'a saldırılarını durdurması için baskı yapmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, bu hafta ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban temsilcileri ile Katar'da bir araya gelecek. Halilzad ve Taliban arasında 3 gün boyunca birkaç tur toplantı yapılması planlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Halilzad, Afganistan'da hızla kötüleşen duruma karşı ortak bir uluslararası girişim oluşturulmasına yardımcı olmak için Doha'da olacak. Planlanan toplantılarda, bölgedeki ve diğer ülkeler ile çok uluslu örgütlerden temsilciler, şiddetin azaltılması, ateşkes yapılması ve zorla dayatılan bir hükümetin tanınmaması için baskı yapacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Halilzad'ın Taliban'a saldırılarını durdurması, Afganistan'da istikrar ve kalkınmanın tek yolu olan siyasi uzlaşmayı müzakere etmesi için baskı yapacağı belirtilen açıklamada, "Taliban'ın askeri eylemlerinin artması, taraflar arasındaki silahlı çatışmalarda yaşanan sivil kayıplar ve insan hakları vahşeti ciddi endişe kaynağıdır. Müzakere edilmiş bir barış, savaşı sona erdirmenin tek yolu. ABD, siyasi bir çözüm üzerinde mutabakat sağlamak için tüm taraflarla ve bölgesel ve uluslararası paydaşlarla çalışmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban 4 gün içinde altıncı eyalet merkezini ele geçirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tuğba Özay Cem Yılmaz Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban'la görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:57:03. #1.15#

title