ABD-Afganistan ortak açıklaması Açıklaması
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ABD-Afganistan ortak açıklaması Açıklaması

ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

29.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:18
ABD-Afganistan ortak açıklaması Açıklaması

ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde 'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

Taliban ile ABD arasında, 'ın başkenti Doha'da imzalanacak "Afganistan'a Barışı Getirme" anlaşmasından önce ABD ve Afganistan hükümetleri ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indireceği belirtilerek "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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