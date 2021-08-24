ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaklaşık 21 bin 600 kişiyi daha tahliye etti

ABD'nin 23-24 Ağustos tarihlerinde 24 saatte Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaklaşık 21 bin 600 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.