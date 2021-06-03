ABD Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken BM'den Taliban'ın zorla gücü ele geçirebileceği uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken BM'den Taliban'ın zorla gücü ele geçirebileceği uyarısı

ABD Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken BM'den Taliban'ın zorla gücü ele geçirebileceği uyarısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ ABD, Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın askeri konumunu güçlendirmeye devam ettiğini ve zorla gücü ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD, Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın askeri konumunu güçlendirmeye devam ettiğini ve zorla gücü ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Komitesi'nin 12. raporunda, "Taliban, askeri konumunu koz olarak güçlendirmeye devam ediyor ve hedeflerinin tamamına yakınını müzakere yoluyla ya da gerekirse zorla elde edebileceğine inanıyor." ifadelerine yer verildi.

Afgan hükümetini zayıflatmak ve sivil toplumu sindirmek amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen suikastların büyük çoğunluğundan Taliban'ın sorumlu tutulduğu raporda, ülkede en fazla şiddetin 25 binden fazla olayla 2020'de yaşandığına dikkat çekildi.

58 bin ila 100 bin silahlı Taliban savaşçısı olduğu tahmin ediliyor

Silahlı Taliban savaşçılarının sayısının 58 bin ila 100 bin olduğunun tahmin edildiği raporda, Taliban'ın şehir merkezleri dışındaki Afgan topraklarının yüzde 50 ila 70'ini kontrol ettiği, bölge idare merkezlerinin ise yüzde 57'si üzerinde doğrudan kontrol sağladığı ifade edildi.

Taliban, el-Kaide ile ilişkisini sürdürüyor

Taliban'ın terör örgütü el-Kaide ile yakın ilişkisinin devam ettiğine de dikkat çekilen raporda, Taliban'ın üst düzey üyelerinden Mullah Mohammad Yaqub Omari ve Sirajuddin Haqqani'nin barış görüşmelerine karşı çıktığı ve askeri çözümü desteklediği belirtildi.

Raporda ayrıca, ABD ve diğer ülkelerin Afganistan'dan çekilmesinin Afgan güçlerinin hava operasyonlarını kısıtlayacağı ve insansız hava aracı, radar, gözetleme kapasiteleri ve lojistik desteğe erişimini azaltacağı kaydedildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının Taliban'ın en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, Taliban'ın yıllık gelirinin ise 300 milyon dolar ile 1,6 milyar arasında olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Biden yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Hasan Polatkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan İlker Kaleli
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken BM'den Taliban'ın zorla gücü ele geçirebileceği uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:57:30. #1.16#

title