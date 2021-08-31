ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti
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ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Son ABD askeri birliklerini taşıyan uçakların da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının ardından havalimanının kontrolü Taliban'a geçti.

ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı (1)
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı (1)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
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