ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Havalimanının kontrolü Taliban'a geçti
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Son ABD askeri birliklerini taşıyan uçakların da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının ardından havalimanının kontrolü Taliban'a geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat