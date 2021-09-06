ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu
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ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.

Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.

Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu - Haberler
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