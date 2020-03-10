ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı
ABD, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı. Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor
10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:17
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı.
Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com