ABD Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti
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ABD Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti

ABD Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugüne kadar Afganistan'dan 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini, geride kaç vatandaşın kaldığını ise halen belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugüne kadar Afganistan'dan 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini, geride kaç vatandaşın kaldığını ise halen belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'da yarın sona ermesi planlanan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen kaç ABD vatandaşı olduğunun sorulması üzerine Psaki, "14 Ağustos'tan bu yana 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettik. 14 Ağustos'tan önce Afganistan'da 6 binden az ABD vatandaşı olduğunu tahmin etmiştik ama bize bildirimde bulunmayan birçok kişi ortaya çıktı. Şu anda tam olarak kaç ABD'linin kaldığını belirlemeye çalışıyoruz. İşin en zor yanı çifte vatandaşların henüz ülkeden ayrılıp ayrılmamaya karar vermemiş olmaları." diye konuştu.

???????Psaki, 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının ülkeden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını, bu konuda Taliban ile de çalışabileceklerini söyledi.

Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam

Afganistan'daki yerel havalimanlarının faaliyetlerini sürdürmesi için bölgesel ortakları ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Psaki, Afganistan'dan çıksalar dahi burada terör ile mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Psaki, ABD'nin dün DEAŞ-Horasan hedeflerine yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 ya da 10 sivilin yaşamını kaybettiği haberlerine ilişkin, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki sivil kayıpları önlemek adına, belki de dünyadaki her devletten daha çok adım atıyoruz. Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam ancak Savunma Bakanlığının açıklamasında da belirtildiği gibi hedef alınan araçta patlayıcılar vardı ve bu daha fazla ölüme yol açabilirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan ve ABD'li kişilerin listesini verdiği haberlerine ilişkin ise Psaki, bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını ancak belirli durumlarda tahliyelerin başarısı için Taliban ile işbirliği yaptıklarını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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