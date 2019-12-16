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ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor

CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor.

16.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:07
ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor

CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı , 'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor

Kaynak: Dunya.com

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