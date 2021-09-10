ABD, Afganistan'dan 32 ABD vatandaşı ve oturum sahibinin daha tahliye edildiğini açıkladı

Beyaz Saray, 21 ABD vatandaşı ve 11 yeşil kart (green card) sahibinin daha Afganistan'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin hava ve kara yolu aracılığıyla Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ile yeşil kart sahiplerini tahliye etmeye devam ettiğini vurguladı.

Katar Havayolları aracılığıyla Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan 19 ABD vatandaşı ile 11 yeşil kart sahibinin Afganistan'dan çıkarıldığını belirten Horne, 2 ABD vatandaşının da kara yoluyla komşu bir ülkeye geçirildiğini kaydetti.

Horne, Katar'a tahliyelere yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek, "Bugünkü tahliyeler, Amerikan vatandaşlarına Afganistan'dan ayrılmaları için nasıl net ve güvenli olanaklar sunduğumuzun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olmayı sürdüreceklerini dile getiren Horne, yine de bu ülkede kalmanın ya da ayrılmanın kişilerin kendi tercihi olduğunu ifade etti.