ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti
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ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 82 bin 300 kişiyi ülkeden çıkardı.

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 82 bin 300 kişiyi ülkeden çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 19 bin kişiyi daha tahliye etti.

Açıklamada son 12 saatte 42 askeri uçuş ile 11 bin 200, 48 koalisyon uçuşuyla 7 bin 800 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 82 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 87 bin 900 kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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